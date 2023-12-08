مندوب الجامعة العربية: نتوقع فيتو أمريكي لعرقلة مشروع القرار العربي بشأن غزة

كتب- حسن مرسي:

أكد السفير ماجد عبدالفتاح، السفير الدائم لجامعة الدول العربية في مجلس الأمن، أن جلسة مجلس الأمن بشأن غزة كان بها بعض التناقضات، مشيرًا إلى أن الغالبية العظمى من الأعضاء مؤيدين للمشروع العربي المقدم بموجب خطاب السكرتير العام باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

وتوقع عبدالفتاح، خلال مداخلة مع الإعلامي خالد أبو بكر ببرنامج "كل يوم"، عبر فضائية "on"، مساء الجمعة، استخدام الولايات المتحدة لحق الفيتو على مشروع قرار لوقف إطلاق النار تبنته 90 دولة من الدول الأعضاء بمجلس الأمن.

وواصل: "الولايات المتحدة الوحيدة هي التي كانت ضد هذا الإجراء والتي أيدت تماما وجهة نظر إسرائيل، وقالت إن وقف إطلاق النار حاليا في غزة غير مجدي ويعطل إجراءات الإدارة الأمريكية".

وقال: "كان لدينا أمل أن يكون الوفد العربي الموجود في واشنطن، الذي يضم 8 وزراء عرب وإسلاميين، وانضم لهم نيجيريا وأندونسيا وماليزيا، أن يقنعوا الإدارة الأمريكية، ولكن يبدو أن موعد اللقاء الخاص بهم متأخر، ونحن لا نريد أن ينتظر مشروع القرار لبعد الإجازة الأسبوعية".