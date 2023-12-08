وزير النقل: دخول برجي الإشارات الرئيسيين الخدمة بمحطتي رأس العش والرسوة

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، دخول برج الإشارات الرئيسي بمحطة رأس العش ومحطة الرسوة والمنطقة الأوتوماتيكية بين برجي التينة و رأس العش و المنطقة الأوتوماتيكية بين رأس العش و الرسوة بطول 25 كم في الخدمة، ودخول الخدمة عدد 10 موتور تحويلة و 48 سيمافور و 52 دائرة تراك، ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خطي، الزقازيق - الإسماعيلية بورسعيد - الزقازيق ووصلة أبو كبير، والجاري تنفيذه حاليُا بمعرفة شركة سيمنز موبيليتي العالمية بنظام إلكتروني حديث ( EIS ) والذي يحقق اعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة safety integrated level SIL 4 وهذا اعلى معدلات الامان فى العالم، ويتكون المشروع من 21 برج رئيسي و 19 برج ثانوي و 84 مزلقان وتنف .

وقال "الوزير"، إن تحديث نظام إشارات السكة الحديدية، يهدف إلى استبدال النظام الحالي الميكانيكي القديم ب آخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات فى اليوم، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.

وأضاف أن تحديث نظام الإشارات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأنظمة تحكم، وبوابات أوتوماتكية؛ للحد من الحوادث، وتحقيق أمان المركبات، وهو نظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أية إشارة في حالة الطوارئ والأعطال المفاجئة .

ويأتي ذلك؛ تنمفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة المصرية ممثلة فى وزارة النقل بضرورة الانتهاء من مشروعات تطوير وتحديث نظم إشارات السكة الحديد والسكك الحديدية؛ لزيادة معدلات السلامة والأمان، وتحقيق السيطرة الكاملة على حركة مسير القطارات، وتقليل الاعتماد على العنصر البشري؛ للحد من الحوادث على خطوط السكة الحديد .

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