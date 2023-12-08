بالفيديو.. الأرصاد تحدد موعد سقوط أمطار غزيرة وتحذر المواطنين من الطقس

كتب- إسلام لطفي:

ذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أن يومي الإثنين والثلاثاء سيشهدان اضطرابًا في الأحوال الجوية على أغلب أنحاء الجمهورية، مع سقوط أمطار متفاوتة الشدة، تكون رعدية أحيانًا ونشاط للرياح على بعض المناطق.

وتوقعت أن يشهد الإثنين أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وشمال الصعيد وخليج السويس وسيناء ومدن القناة وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وأوضحت أنه الثلاثاء قد يشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة وجنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.



