اضطراب الأحوال الجوية.. الأرصاد: هذه الأيام تشهد سقوط أمطار رعدية

"الأرصاد": طقس غير مستقر على أغلب الأنحاء يبدأ في هذا الموعد

كتب- إسلام لطفي:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، موعد اضطراب الأحوال الجوية على أغلب أنحاء الجمهورية، حيث يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، تكون رعدية أحيانًا ونشاط للرياح على بعض المناطق.

وحددت توقعاتها بشأن حالة الطقس خلال يومي الإثنين والثلاثاء، حيث يشهد الإثنين أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وشمال الصعيد وخليج السويس وسيناء ومدن القناة وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وأوضحت أنه يوم الثلاثاء قد يشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة وجنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.