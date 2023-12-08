السيسي: الدولة المصرية حريصة على تغيير شكل القاهرة الكبرى



أ ش أ:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حرص الدولة المصرية على تغيير شكل القاهرة الكبرى وحركتها عبر إنشاء طرق جديدة.

وقال السيسي، خلال تفقد اليوم الجمعة، محور اللواء محمود نصر، لتخفيف الأحمال على طريقي القاهرة السويس والقاهرة ـ الإسماعيلية، إن المحور الجديد الذي يمتد بطول 19 كم، جاء تنفيذه بعد دراسة وجدت عدم امتلاك محاور تبادلية تخفف الضغط على محور الإسماعيلية ومحور السويس، وفي الوقت نفسه لخدمة التجمعات الكثيرة في المنطقة التي يتم تنفيذها.

وأشار الرئيس إلى أن هناك أراضي في منطقة القاهرة يمكن تنميتها، موضحا أن الطريق الذي تم تنفيذه وهو يبلغ 19 كيلو متر سيكون نقلة كبيرة في الحركة المرورية لأنه سوف يربط الشمال بالجنوب، كما يربط من محور عدلي منصور حتى السويس، كما يتقاطع مع عدة محاور مثل محور سعد الشاذلي والفريق محمد فوزي، بالإضافة إلى الربط من المطرية والمرج وعين شمس ويصل إلى مدينة الشروق والطريق الأوسطي.

وشدد الرئيس السيسي على أهمية الحفاظ على جودة التنفيذ ومراعاة البعد البيئي في إنشاء مختلف الطرق بمحافظة القاهرة طبقا للمواصفات العالمية، فضلا عن إعداد دراسة للوصول إلى السبل المثلى لاستخدام الأراضي المحيطة بهذه الطرق على نحو أفضل.

ووجه الرئيس السيسى باستغلال مخلفات الأسفلت بدلا من إلقائها والاستفادة منها من خلال محطات التدوير واستخدامها مرة أخرى في الطرق التي يتم تنفيذها، وذلك للحفاظ على البيئة وخفض التكلفة بنسبة 20%.

كما وجه الرئيس السيسي بضرورة استغلال الأراضي الخالية حول محور اللواء محمود نصر الجديد والعمل على وضع تصور واستغلاله والاستفادة منه.

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