بالتعاون مع أركوس الفرنسية.. ننشر تفاصيل المدرعة المصرية شيربا بـ"إيديكس 2023"

كتب- محمد أبو بكر:

حقق الجناح المصرى في معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"، نجاحا وإشادة الحضور، من خلال حجم المعروضات العسكرية التى تم عرضها بشكل يليق بالصناعة الوطنية المصرية.

ويكشف "مصراوي"، معلومات بشأن العربة المدرعة شيربا المصرية، بتنفيذ القوات المسلحة المصرية.

ونُفذت العربة المدرعة شيربا 3 بالتعاون مع شركة "أركوس الفرنسية"، وتأتي بقوة دفع 4*4، وسي تي أس إس، ونفخ ذاتي، وقوة الموتور الخاص بها 170 حصان، مع فتيس أوتوماتيك، ويركب على هذه العربة "ريموت كنترول، ويب انستاشين".

وأنشأت شركة أركوس عربة مشابهة لهذه العربة ومعروفة دوليًا، وتم أخذ نفسه الشاسيه من العربة بالتعاون مع الشركة واعتمدت هذا التصميم وتقوم بالتسويق لهذه العربة.

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