وزير الصحة يطلع على تجربة "المستشفيات الذكية" خلال زيارته للصين

كتب - أحمد جمعة:

اطلع وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، على تجربة "المستشفيات الذكية"؛ خلال زيارته لمستشفى «شن جن» الصينية، وهي واحدة من 9 مستشفيات تعمل بنظام المستشفيات الذكية؛ وذلك للاطلاع على أحدث أساليب استخدام التكنولوجيا في تجهيز وتشغيل المنشآت الطبية، ضمن برنامج زيارته للصين.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار، أن الوزير قام بجولة في المستشفى تفقد خلالها أقسام العيادات الخارجية، والطوارئ، والمعامل، والأطفال، والرعايات المركزة.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استمع إلى شرح مفصل من أحد مسئولي المستشفى عن البرنامج الوظيفي للمستشفى، وكيفية العمل بنظام الميكنة والتخلص تماما من المستندات الورقية، كما اطلع الوزير على آلية الحجز الإلكتروني في العيادات الخارجية، والتي نجحت في القضاء على ظاهرة الزحام في المستشفى، وهي الآلية المتبعة في بعض مستشفيات الوزارة.

وتابع أن الوزير اطلع على منظومة صرف الدواء من خلال منظومة الصيدلية الذكية؛ حيث يقوم الطبيب بكتابة التذكرة العلاجية إلكترونيًا ويتم إرسالها إلكترونيا للصيدلية وصرفها للمريض بعد مراجعة دقتها من خلال أحد الصيادلة، وكذلك المنظومة الإلكترونية لصرف الدواء في أقسام الإقامة الداخلية، بنظام الجرعة الواحدة.

وقال إن الوزير اطلع على شاشة مركزية تظهر جميع بيانات المرضى المقيمين في المستشفى، وحالتهم الصحية، وفحوصاتها التشخيصية، إلى جانب شاشات أخرى لمتابعة المرضى من مستخدمي أجهزة تنظيم ضربات القلب، خارج المستشفى؛ حيث يتم عرض رسم قلب المريض كل ساعة على أحد الاستشاريين، دون الحاجة لحجز المريض في المستشفى.

وأضاف أن الوزير عقد اجتماعا مع مسئولي شركة هواوي وفريق عمل المستشفى، والوفد المرافق للوزير، حيث اطلع خلال الاجتماع على التخصصات الموجودة في المستشفى، وأساليب العلاج المتبعة، وكيفية متابعة المرضى بعد رحلة العلاج ومغادرتهم للمستشفى.

وأشار عبدالغفار إلى أن الوزير وجه الوفد المرافق له بسرعة استكمال تطبيق منظومة الحجز المسبق في العيادات الخارجية، وإعداد دراسة عاجلة لإمكانية تطبيق آلية صرف الدواء إلكترونيًا في كل مستشفيات الوزارة بدء من مستشفى العاصمة، ومستشفى العلمين، مع التوجيه بالبدء في تعميم الميكنة بجميع المستشفيات القائمة، والمباني والمستشفيات المستحدثة.