اتحاد "الجمعيات والمؤسسات الأهلية: حملات للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية

القاهرة - أ ش أ

أعلن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي، حالة الطواريء بجميع الغرف المركزية التي تعمل علي مدار الساعة في حملة التوعية ومناشدة المواطنين بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية لانتخابات الرئاسة.

وذكر الاتحاد - في بيان اليوم - أن الغرفة العمليات المركزية بالقاهرة قامت بوضع خطة عمل للتواصل المستمر مع جميع الاتحادات الإقليمية في الـ27 محافظة بالإضافة للاتحادات النوعية منها الاتحادات النسائية والعمال والنقابية واتحادات ذوي الاحتياجات الخاصة وتم التواصل معاهم لتقديم كافة أوجه التعاون لذوي الإعاقة والمرافقين معاهم للوصول إلى اللجان الانتخابية بكل سهولة ويسر.

وقال الدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية عضو التحالف الوطني إن عمل اللجان المركزية مستمر بشكل أكثر كثافة لأن حملات التوعية لا تخترق الصمت الانتخابي لأنها تستهدف مشاركة المصريين في الانتخابات بشكل عام وليس دعما لحملات المرشحين بل هي تراهن وتعمل على نزول جموع المصريين إلى اللجان الانتخابية من أجل الإدلاء بأصواتهم.

وأضاف أن دور العمل الأهلي في خدمة المجتمع وقضايا الوطن وبالتالي الحملة تستهدف توعية والوصول إلى كافة أطياف المجتمع ونناشد كل مواطن مصري بأهمية استخدام حقه الدستوري، مشيرا إلى أن كثافة المشاركة ستؤكد أهمية الانتخابات الرئاسية المصرية أمام العالم.

وأشار إلى أن غرفة العمليات المركزية بالاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والغرف الفرعية على مستوى المحافظات تعمل على مدار الساعة من أجل الرد على كافة الاستفسارات الخاصة بالعملية الانتخابية وتوعية المواطنين وإرشادهم بمقراتهم الانتخابية وتوفير مرافقين لكبار السن وتقديم التيسيرات اللازمة لكافة المواطنين لوصولهم للجان خاصة الفئات الأكثر احتياجا في مقدمتهم ذوي الهمم والسيدات والمسنين.

وأضاف أن الحملة تراهن على وعي الأسر المصرية في حث أبنائهم للمشاركة الإيجابية وأن تقوم الأسرة ككل بدور فعال في مستقبل الوطن، مؤكدا أن الهيئة الوطنية تعمل بكامل طاقتها للخروج بالانتخابات في أفضل صورة مشرفة لمصر أمام العالم بإشراف قضائي كامل، كما توفر لينك خاص يمكن للناخب التعرف على مقر اللجنة الانتخابية الخاصة به هنا