- نائب وزير الآثار: نتوقع تحقيق السياحة رقما غير مسبوق نهاية العام الجاري

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت غادة شلبى، نائب وزير السياحة لشئون السياحة، نيابة عن الوزير، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين أحد سلاسل المنتجعات الاستشفائية العالمية وواحدة من كبريات شركات إدارة الفنادق وذلك لإقامة منتجع استشفائي في مصر.

وحضر مراسم التوقيع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وأوليفيا تودران، سفيرة دولة رومانيا بالقاهرة، والدكتور سميح عامر، مستشار وزير الصحة والسكان لملف السياحة الصحية، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وألقت نائب الوزير كلمة خلال مراسم التوقيع، استهلتها بنقل تحيات الوزير وتمنياته بنجاح المشروع والتوفيق للقائمين عليه، مثمنة اختيار مصر لهذا المشروع الهام الذي سيسلط الضوء على إمكانيات المقصد السياحي المصري في مجال السياحة الاستشفائية بجانب المنتجات السياحية الغنية والفريدة التي تزخر بها مصر.

وأكدت شلبي، أن الوزارة تبذل جهودًا متواصلة؛ لتعزيز السياحة الاستشفائية في ظل الإمكانات المختلفة التي تمتلكها مصر وباعتبار السياحة الاستشفائية منتجَا سياحيًا يستقطب شريحة مميزة من السائحين من جميع أنحاء العالم.

وأضافت نائب وزير السياحة، أن مصر تتمتع بالكثير من الموارد الطبيعية مثل ينابيع المياه المعدنية والمياه الكبريتية والرمال الساخنة إلى جانب المناخ المناسب، لافتة إلى أن هذه الموارد تنتشر في العديد من الأماكن في جميع أنحاء مصر.

وتطرقت شلبي، للحديث عن أخر التطورات التي يشهدها قطاع السياحة في مصر، لافتة إلى أنه من المتوقع أن تحقق السياحة المصرية رقماً غير مسبوق بنهاية العام الجاري.

وأشارت إلى ما تقوم به الوزارة من دراسة لجميع إمكانيات السياحة الاستشفائية في مصر؛ لتطوير هذا المنتج، بالإضافة إلى دراسة وضع استراتيجية شاملة توضح الإجراءات والإرشادات الواجب تنفيذها لتهيئة البيئة المناسبة لتطويرها لتصبح مصر في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال.

وأوضحت نائب وزير السياحة، أن الإجراءات الحالية تمهيد لوضع خارطة طريق متكاملة لجذب الاستثمارات في هذا النمط من خلال خطة متكاملة يتم إعدادها بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية وبالاستعانة بواحدة من كبريات بيوت الخبرة المتخصصة في هذا المجال، لافتة إلى أن السائح الذى يأتى لهذا المنتج يقضى فترة اقامة طويلة ثم يعاود المجئ لاستكمال الاستشفاء لذلك يعتبر سائح متكرر الزيارة.

وأشارت شلبي، إلى أنه تم عقد لقاءات مع سفراء الدول الرائدة في مجال السياحة الاستشفائية للاستفادة من تجارب دولهم في هذا المجال وللتعرف على الآليات والضوابط المتبعة في هذه الدول للبدء من حيث انتهى الآخرون لتعظيم هذا النمط السياحى.

ومن جانبهم، أعرب ممثلو المنتجع السياحي العالمي عن سعادتهم بافتتاح منتجع جديد في مصر مشيرين إلى أن هذا المنتجع هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط وأن اختيارهم لمصر جاء لما تمتلكه من مقومات وخاصة موقعها المتميز حيث ستكون بمثابة الانطلاقة لهم في المنطقة.

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