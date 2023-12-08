"الأرصاد": غطاء سحابي على شمال البلاد يصاحبه سقوط أمطار خلال ساعات

"الأرصاد": طقس غير مستقر على أغلب الأنحاء يبدأ في هذا الموعد

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن غطاء سحابي يؤثر على شمال البلاد فقط، خلال الساعات المقبلة.

وقالت الأرصاد، في منشور لها الجمعة على فيسبوك، إنه مع دخول المساء تبدأ السحب بالتشكل على السواحل الغربية وشمال الوجه البحري، يصاحبها سقوط الأمطار متفاوتة الشدة على بعض المناطق.

وأوضحت الهيئة، أن الطقس يكون لطيف نهارًا، ومتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 21 درجة، والصغرى 15 درجة.

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