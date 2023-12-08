شباب المصريين بالخارج يدعو ذويهم بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية

كتب-نشأت علي:

دعا اتحاد شباب المصريين بالخارج، برئاسة الدكتور محمود حسين، أبناء الجاليات المصرية بالخارج، استكمال دورهم الوطني، وحث ذويهم بالداخل على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المثررةيوم الاحد المقبل ولمدة ثلاثة أيام .

وقال الدكتور محمود حسين، رئيس الاتحاد، في رسالة وجهها للمصريين بالخارج قبل ساعات من الصمت الانتخابي،: لقد ابهرتم العالم بمشاركتكم الكبيرة في انتخابات الرئاسة، ولازال الوطن ينتظر دوركم في دعوة ذويكم بالداخل للتصويت بكثافة.

وأكد أن الاتحاد حريص علي تفعيل المبادرة التي أطلقها "كمل بصوتك .. قم بواجبك" مسيار إلى مشاركة المصريين في تلك الانتخابات يدعم القرار المصري لحماية أمنه وأمانه ودولته، والتأكيد للمجتمع الدولي أن الشعب المصري علي قلب رجل واحد، وأن المشاركة الإيجابية تنبع من الوعي الكامل والوقوف ضد المخططات التي تحاك لمصر والتصدي لها، مؤكدا أن التواجد أمام اللجان يصدر مشهد ديمقراطي.

من جانبه طالب النائب سيد سمير، نائب رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، بالضرورة النزول أمام صناديق الاقتراع للانتخابات الرئاسية دعما للمشهد السياسي والديمقراطي كونه حق دستوري لكل المصريين.

وأشار "سمير"، إلة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حقق العديد من الإنجازات التي يشار إليها بالبنان، فلا تجد أي محافظة إلا وبها العديد من المشروعات العملاقة.

اقرأ أيضًا:

اعرف لجنتك في الانتخابات الرئاسية 2024.. اضغط هنا