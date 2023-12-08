طوني خليفة: فرض المثلية على الشعوب استفزاز ولست مع التعرض للمثليين بعنصرية

كتب- حسن مرسي:

عبر الاعلامي طوني خليفة، عن رأيه في كثرة مشاهد المثلية الجنسية على المنصات العالمية، قائلا: "كل انسان حر بحياته وإذا كنا ضد المثلية، لكني لست بهذا الشكل المستفز وتستفز الاخرين والاستفزاز يولد الكراهية والعدائية".

وأضاف طوني خليفة، خلال حواره مع الاعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، عبر فضائية القاهرة والقاهرة، مساء الخميس، أن هناك إصرار على هذه المواجهة مع المثليين، الموضوع فيه لغط بشأن هل المثلية اختيار أو مرض ولكن المجاهرة بهذه الطريقة مستفزة، متابعا: "أنا ضدها الاستفزاز ولكن أنا بالمقابل ضد التعرض بشكل عنصري لهم".

وتابع: "هما يعيشوا حياتهم بمجتمعاتهم ولكن دون تشكيل أذى للمجتمعات الأخرى خصوصا أنهم بيدخلوا على المناهج الدراسية والأطفال والسينما والإنترنت"، مؤكدا أنه مع حريتهم ولكن بدون فرض على الآخرين من الشعوب الرافضة.