مؤلفات ألمانية بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي على المسرح الكبير

كتب- محمد شاكر:

تقيم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، حفلا لأوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي تحت عنوان "الاتجاه الألماني"، ومشاركة عازف البيانو سيفرين فون إيكاردشتاين والمغنيتان السوبرانو داليا فاروق - الميتزوسوبرانو أمينة خيرت مع كورال أكابيلا تدريب وقيادة مايا جيڤينريا وذلك في الثامنة مساء السبت 9 ديسمبر علي المسرح الكبير.

ويتضمن البرنامج عدد من أهم اعمال أشهر المؤلفين الألمان منها كونشيرتو البيانو الرابع لـ بيتهوفن، موسيقى حلم ليلة منتصف الصيف لشكسبير لـ مندلسون بارتولدي.

وأوركسترا القاهرة السيمفوني تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة اشهر الموسيقيين فى العالم وأيضا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة فى الإعلان عن أنفسهم، وعلى مدار تاريخه نجح فى ضم مؤلفات عالمية الى ريبرتواره الفنى ، كما نظم العديد من ورش العمل لمدربين دوليين ، هذا الى جانب جولات فنية في ارجاء العالم.