تركيا تشارك لأول مرة في معرض "إيديكس 2023" -(فيديو)



كتب- محمد سامي:

على الرغم من المشاركة الأولى لتركيا في المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2023، بعدما شهدت العلاقات المصرية التركية تحسنًا كبيرًا في السنوات الأخير، ولاقى الجناح التركي إعجاب الكثيرين من زوار المعرض من المدنيين والعسكريين.

أجتوى الجناح التركي على أكثر من 20 شركة في مجال الدفاع والأمن على رأسها شركة "بايكار" للطائرات المسيرة والأنظمة غير المأهولة، وشركة الصناعات الجوية والفضائية "توساش"، وشركة "روكيتسان" للأنظمة الصاروخية، وشركة "أسيلسان" للصناعات الإلكترونية العسكرية - كانت من شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية "توساش" (TUSAŞ)، والتى عرضت نماذج لماكيتات من الطائرات المسيرة الحديثة باعتبارها إحداى الدول المهمة فى هذا المجال، بالإضافة إلى العديد من الطائرات المقاتلة والعسكرية.

وعرضت أحد المنصات داخل الجناح التركي، عدد من المسيرات التى لفتت الانتباه وعلى رأسها الطائرة المسيّرة "باها" والمركبة المسيّرة "باركان"، والمسيرة البحرية "سانكار"، و نظام ADVEN، وهي منتجات تابعة شركة هافيلسان التركية للأنظمة الدفاعية.

ومن ضمن الشركات التركية المشاركة شركة "ريبكون" للصناعات الدفاعية حيث عرضت ماكينات تصنيع سبطانات، وماكينات التشكيل الانسيابي، وماكينات التشكيل الساخن وسبطانات عيار 5.56 مم و7.62 مم و9 مم و12.7 مم، وسلسلة قذائف MK81، MK82، MK83، MK84 مم وسبطانات عيار 40 مم وأجسام محركات صواريخ وقاذفات قنابل أوتوماتيكية عيار 40 ملم وقاذفات قنابل دوارة عيار 40 ملم وقاذفات قنابل غاز عيار 37/38 ملم.

كما قامت شركة روكستان التركية بعرض مجموعة كبيرة من الصواريخ المختلفة منها "الأرض أرض" و"الأرض جو" و"الجوجو"، وغيرها من المضادة للدبابات والمحمولة على الكتف، وأشارت مسؤولة بالشركة لـ"الدستور" أنهم نظرا لخطورة المنتجات فإنهم يتعاملون مع دولاً وليس مع منظمات لضمان عدم تسرب الأسلحة لأى مناطق صراع.