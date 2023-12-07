تعليقات ساخرة على صورة الدعاية للمرشح الرئاسي فريد زهران.. والحملة ترد

كتب- إسلام لطفي:

علَّق باسم كامل، مدير حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، على "التريند" المنتشر على صفحات التواصل الاجتماعي الذي يحمل تعليقات ساخرة عن ضعف الدعاية وقلة الانفاق التي ظهرت في صغر حجم وقلة اللوحات الخاصة بالدعاية للمرشح فريد زهران.

وقال في بيان له: تفاعلنا مع هذه التعليقات بكل ترحيب والتي تؤكد روح الدعابة التي يتميز بها الشعب المصري، كما نود الإشارة إلى أن حملتنا وإن لم تستطع منافسة بعض المرشحين الآخرين في حجم اللافتات وانتشارها نظرًا للفارق في الإمكانيات المادية، إلا أننا استطعنا بمواردنا المادية المحدودة الوصول لقطاعات كبيرة من المواطنين، معتمدين على ما نقدمه لهم من رؤية تحمل حلولًا واضحة وممكنة لقضايا ملحة.

وأضاف: فقد اعتمدنا منذ البداية على التواصل المباشر مع المواطنين في القرى والمراكز بالمحافطات المختلفة والاستماع إليهم والتحدث معهم واستطاعت الحملة في هذه الفترة القصيرة جدًا منذ فتح باب الدعاية حتى الآن تنظيم حوالي 16 لقاءً جماهيريًا بحضور المرشح، وعدد كبير من اللقاءات مع مجموعات من المواطنين، مثل الناشرين، المثقفين المصريين، قيادات نسائية، قيادات سياسية ودينية.

وتابع: نحن إذ نتحدث عن قلة مواردنا مقارنة بحملات مرشحين آخرين إلا أننا نذكر بكل فخر ما تزخر به حملتنا من كوادر متنوعة في مجالات مختلفة، استطاعت صياغة برنامج متكامل يحتوي على رؤية المرشح التي يشاركه فيها الأحزاب المشاركة في الحملة والأحزاب الصديقة وكل من يهدف لإقامة دولة مدنية ديمقراطية ينعم فيها المواطن بالأمن والرخاء والاستقرار.