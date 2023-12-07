بعد الأحكام القضائية.. خطاب للتأمين الصحي بشأن حوافز وبدلات العاملين

كتب- أحمد جمعة:

بدأت هيئة التأمين الصحي، في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بالأحقية في صرف جميع الحوافز والبدلات والمكافآت والجهود العادية والأعمال الإضافية، وجميع المزايا النقدية المستحقة للعاملين، بنسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي منذ 1 يوليو 2015، وحتى 30 يونيو 2016.

ووافق الدكتور محمد ضاحي، رئيس هيئة التأمين الصحي، على مذكرة الإدارة المركزية للشئون القانوية، بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة للعاملين، على أن يشمل التنفيذ احتساب العلاوات الثلاث وفقًا لقواعد محددة.

وشدد الخطاب على أن الأحكام التي يتم تنفيذها "أحكام فردية" ولا يستفيد من الحكم القضائي إلا من كان طرفًا فيه، وصدر لصالحه الحكم فقط.

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