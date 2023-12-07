بعد وفاته.. ما مصير مقعد النائب خليفة رضوان داخل البرلمان؟

كتب- سامح سيد:

تُوفي الدكتور خليفة رضوان، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بدائرة مركزي جرجا والعسيرات بسوهاج، اليوم الخميس، عن عمر يناهز 60 عامًا بعد صراع مع المرض استمر لمدة عام.

ومن المقرر أن يتم نقل جثمان الفقيد من مستشفى دار الفؤاد بالقاهرة لإتمام مراسم دفنه غدًا عقب صلاة الجمعة بمسقط رأسه بقرية "بيت خلاف" بدائرة مركز جرجا.

الدكتور خليفة رضوان، هو صيدلي تخرج في كلية الصيدلة بجامعة الأزهر، وفاز مستقلًا في انتخابات مجلس الشعب عن دائرة مركز جرجا في الدورة النيابية من 2005 حتى 2010.

وترشح عن حزب مستقبل وطن في انتخابات مجلس النواب 2020 عن دائرة مركزي جرجا والعسيرات بعد إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، وفاز في الانتخابات بنظام الفردي، ليمثل الدائرة عضوًا حاليًا بالمجلس، حتى أصيب بالمرض منذ عام ووافته المنية صباح اليوم داخل مستشفى دار الفؤاد بالقاهرة.

وحدد قانون مجلس النواب، في مادته 25 التصرف القانوني حال وفاة نائب البرلمان، حيث نصت المادة على: "إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بـ 6 أشهر على الأقل أجريت انتخابات تكميلية.

كما تضمنت المادة أيضًا أنه إن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين، وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليًا يُصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيًا كانت صفته.

وفي جميع الأحوال، يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال 60 يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة عضوية سلفه".

كما تنص المادة 108 من الدستور على أن: "إذا خلا مكان عضو مجلس النواب، قبل انتهاء مدته بـ 6 أشهر على الأقل، وجب شغل مكانه طبقًا للقانون، خلال 60 يومًا من تاريخ تقرير المجلس بشأن خلو المكان".

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