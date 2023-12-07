الصحة: فحص ضعف السمع في مراكز موزعة بجميع المحافظات

كتب- أحمد جمعة:

قالت وزارة الصحة والسكان إن مبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف السمع وفقدان السمع هدفها إجراء مسح سمعي وعلاج حالات فقدان السمع لدى الأطفال.

وأضافت في منشور توعوي، إن الفحص يتم من خلال مراكز موزعة في جميع أنحاء الجمهورية .

وسبق أن أشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى زيادة أعداد مستشفيات ومراكز الإحالة السمعية لـ 34 بدلًا من 30 مركزًا، بجميع محافظات الجمهورية، وتزويدها بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية، لتقديم خدمات مبادرة السمع.

وقال إن المبادرة تأتي في إطار التوسع في التغطية الصحية الشاملة، وحصول الأطفال على رعاية صحية ذات جودة، بإتباع أحدث أساليب العلاج، الأمر الذى ينعكس على توفير حياة صحية آمنة للأطفال حديثى الولادة.

وأوضح أن عدم اجتياز الطفل للاختبار الثاني، لا يعني الإصابة بضعف السمع، ولكنه مؤشر على أن الطفل يحتاج إلى فحوصات متقدمة في مراكز الإحالة الخاصة بالمبادرة.

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