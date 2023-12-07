السيسي يؤكد حرص القوات المسلحة على انتقاء أفضل الطلبة وفقا لأحدث المعايير

القاهرة (أ ش أ):

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، حرص القوات المسلحة على انتقاء أفضل الطلبة وفقًا لأحدث المعايير العملية بعد اجتيازهم كافة الاختبارات بنجاح لينالوا شرف الانضمام للقوات المسلحة.

وشاهد الرئيس السيسي، خلال اختبارات كشف الهيئة لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية بمقر الكلية الحربية، عبر منظومة نتائج الاختبارات الإلكترونية، كل البيانات الخاصة بكل طالب والدرجات التي حصل عليها أثناء تأديته مراحل الاختبارات المختلفة حتى وصوله إلى مرحلة كشف الهيئة.

وناقش الرئيس مع الطلاب المتقدمين عددًا من الموضوعات والقضايا المحلية والإقليمية والدولية للوقوف على مدى إدراكهم المعرفي ووعيهم الثقافي، مشيدًا بمستوى الوعي الذي أظهره الطلبة ومدى استيعابهم لما تقوم به الدولة المصرية من جهود في كل المجالات والقضايا.

وحرص الرئيس السيسي على إطلاع الطلبة على رؤية الدولة بجميع مؤسساتها وسعيها لتحقيق تطلعات وآمال الشعب المصري في كل المجالات، مطالبا الطلبة بضرورة مداومة على الاطلاع المعرفي ومواكبة العلوم الحديثة لبناء الشخصية القادرة على حماية الوطن واستكمال مسيرة التنمية في ظل التحديات والأزمات على مختلف الأصعدة.

وأوصى الرئيس الطلبة بأن يكون قدوة لجميع أبناء مصر كجزء أصيل من شبابها تتواصل بهم مسيرة العطاء لمصر وشعبها العظيم، متمنيًا لهم كل التوفيق والنجاح لاجتياز مرحلة الاختبارات لينالوا شرف الالتحاق بالمؤسسة العسكرية العريقة.

كما شاهد الرئيس السيسي بعض ملامح الدورة التدريبية للملحقين بالنيابة العامة ومجلس الدولة، مؤكدًا أهمية التدريب المستمر لتحقيق التناغم بين جهات الدولة المختلفة وتعزيز التنسيق بينهم بما يسهم بشكل مباشر في تطوير الأداء وتعزيز الانضباط والوعي، متمنيا للمشاركين في الدورة تحقيق الاستفادة المثلى بما يسهم في تحسين العمل في جميع أجهزة الدولة.

كان في استقبال الرئيس السيسي لدى وصوله الأكاديمية العسكرية المصرية في وقت سابق اليوم القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي.

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