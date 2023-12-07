وقف الإجازات والراحات.. "القناة للكهرباء" تعلن استعدادها لتأمين الانتخابات الرئاسية

كتب- محمد صلاح:

أعلن المهندس سامي عرفة أبو وردة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسته وعضوية رؤساء القطاعات وعضو مجلس الإدارة وممثل العاملين، لمتابعة خطة تأمين الانتخابات الرئاسية.

وبحسب بيان للشركة، قرر رئيس الشركة، تشكيل غرف عمليات بكل قطاع برئاسة رئيس القطاع وعضوية مديري عموم كل فرع وأعضاء اللجنة النقابية بكل فرع ورؤساء الهندسات والشؤون التجارية والشؤون الإدارية ومسؤولي الأمن.

وقرر رئيس الشركة إلغاء الإجازات والمأموريات الداخلية وخارج القطاع نهائيًا، وتوجيه وحدات الطوارئ اليوم إلى جميع المحافظات التي تعمل الشركة بها وقطاع المدن الجديدة، بالإضافة إلى تشكيل فرق أعطال وصيانة وفرق طوارئ بكل قطاع مجهزة بأحدث المعدات للتحرك الفوري في حالة حدوث أي طوارئ.

وتكون هذه الفرق متواجدة أمام اللجان الانتخابية مع وجود فرق إصلاح الأعطال داخل سور اللجان الانتخابية، إبلاغ غرف العمليات الفرعية أولًا بأول لغرفة العمليات المركزية بأي طؤارئ.

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