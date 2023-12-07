صرف إضافي على البطاقات.. قرار عاجل من وزير التموين لحل أزمة السكر

كتب- محمد سامي:

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزاريًا حمل رقم 31 لسنة 2023، لمواجهة أزمة توافر السكر في الأسواق بأسعار مناسبة للمواطنين.

ونص التوجيه الوزاري -الذي حصل عليه مصراوي- على أن يُصرف بالإضافة إلى قيمة الدعم المحدد على البطاقة التموينية، 1 كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي يقل عدد الأفراد المستفيدين بها عن 4 أفراد، ويُصرف عدد 2 كيلو سكر حر للبطاقة التموينية 4 أفراد فأكثر، وذلك بسعر 27 جنيهًا للكيلو تُسدد نقدًا.

وشدد التوجيه الوزاري، على أنه في حالة مخالفة أي منفذ تمويني لأحكام المادة الأولى، تتم المحاسبة على سكر كيلو السكر الحر بمبلغ 42 جنيهًا.

وأكد ضرورة التزام مديريات التموين بمتابعة صرف السكر الحر طبقًا للأحكام المادة الأولى، على أن يُعمل به بداية من يوم 11 ديسمبر الجاري.

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