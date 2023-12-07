"زراعة الشيوخ": منح كارت الفلاح لأراضي الـ 1.5 مليون فدان خطوة مهمة لتحقيق الأمن الغذائي

كتب- نشأت علي:

أكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أهمية قرار منح كارت الفلاح لنحو 1300 شركة من المنتفعين بأراضي مشروع المليون ونصف المليون فدان، مشيرًا إلى أنها خطوة جيدة لدعم القطاع الزراعي والتوسع في الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي.

وقال "الجبلي" في بيان الخميس، إن تلك الخطوة تؤكد حرص الدولة على دعم ومساندة المزارعين وتشجيعهم على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، موضحًا أن كارت الفلاح يسهل حصول المزارع على الأسمدة بالأسعار المدعمة، والحصول على جميع المستلزمات الزراعية والوقود بالأسعار المدعمة، الأمر الذي يساعد المزارعين في مهمتهم ويشجعهم على التوسع في الزراعة.

وتابع الجبلي، يساعد كارت الفلاح، في استفادة المزارعين من الخدمات المقدمة من خلال التعاون مع البنك الزراعي المصري، مثل صرف القروض الميسرة للفلاح، وسداد السلف الزراعية الخاصة بالحيازات المصدر لها "كارت الفلاح".

وأكد رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أهمية تلك الخطوة، والتي تتماشى مع توصيات اللجنة من قبل بشأن توفير الأسمدة المدعمة للمساحات الأكبر من 25 فدانًا، مؤكدًا أن ذلك يستهدف في النهاية مصلحة الدولة من خلال التوسع في الإنتاج الزراعي وخاصة المحاصيل الاستراتيجية التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا في ظل التحديات العالمية التي تواجه الأمن الغذائي.

ودعا المهندس عبد السلام الجبلي، إلى استكمال ذلك النهج في تقديم الأسمدة المدعمة لباقي المساحات الكبيرة، التي تلتزم بزراعة المحاصيل الاستراتيجية المطلوبة من الدولة، ما يخفف على الدولة أعباء سد الفجوة في تلك المحاصيل.

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