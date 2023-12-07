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BBC

العفو الدولية: لم نجد مؤشرا على وجود أهداف عسكرية بموقع اغتيال الصحفيين بجنوب لبنان

11:24 ص الخميس 07 ديسمبر 2023

منظمة العفو الدولية

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مصراوي

كشفت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش نتائج تحقيقين منفصلين عن استهداف صحفيي الجزيرة ورويترز وأ ف ب جنوب لبنان.

وقالت هيومن رايتس ووتش، إن الضربتان الإسرائيليتان على صحفيين بجنوب لبنان هما هجوم متعمد على مدنيين ما يعني جريمة حرب، موضحة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي كان يعلم أو ينبغي له أن يعلم أنه يطلق النار على مدنيين.

وقالت منظمة العفو، إن الضربة الإسرائيلية على صحفيين في جنوب لبنان يرجح أن تكون هجوما مباشرا على مدنيين، مطالبة بالتحقيق في استهداف الصحفيين في 13 أكتوبر في لبنان باعتباره جريمة حرب، مشيرة إلى أنه يجب إجراء تحقيق مستقل ونزيه ولا يمكن السماح لإسرائيل بقتل الصحفيين والإفلات من العقاب.

وتابعت منظمة العفو: "لم نجد أي مؤشر على وجود مقاتلين أو أهداف عسكرية في الموقع الذي حدثت فيه الضربات بجنوب لبنان"، موضحة أن القذيفة التي قتلت مصور رويترز أطلقت من موقع إسرائيلي وهي من صنع شركة AMA سيستمز الإسرائيلية.

منظمة العفو الدولية أهداف عسكرية اغتيال الصحفيين بجنوب لبنان هيومن رايتس ووتش جريمة حرب جيش الاحتلال الإسرائيلي

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