برلماني: الظروف الراهنة تحتم علينا تأييد السيسي في الانتخابات

كتب- نشأت علي:

أكد المهندس عبد السلام خضراوي، عضو مجلس النواب، أن الظروف الراهنة والأحداث الإقليمية والدولية بصفة عامة والأحداث داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة تحتم علينا جميعًا تأييد ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقررة الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي هو الأجدر في الحفاظ على أمن واستقرار مصر وحماية حدودها.

وقال "خضراوي" في بيان اليوم: في عهد الرئيس السيسي أصبحت دولة كبيرة ومستقلة ولها دورها التاريخي والمحوري تجاه جميع القضايا الإقليمية والعربية والدولية بصفة عامة وتجاه القضايا الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وفي القلب منها القضية الفلسطينية بصفة خاصة، معربًا عن ثقته التامة في أن الشعب المصري العظيم لن يتوانى لحظة في دعم وتأييد الرئيس السيسي في هذه الانتخابات.

وأضاف: الرئيس السيسي نجح في فرض وتأييد العالم كله لرؤية مصر الرافضة وبشكل قاطع وحاسم لمبدأ التهجير عبر فرض رأيها على العالم فالكثير من الدول مثل أمريكا وغيرها من دول العالم غيرت رأيها وأعلنت تأييدها لرؤية الرئيس السيسي برفض تهجير أهالي غزة وعدم تصفية القضية الفلسطينية، معربًا عن ثقته التامة في أن الأسر المصرية من الشيوخ والنساء والشباب والأطفال سيصطفون في طوابير أمام اللجان الانتخابية لتأييد ودعم وانتخاب الرئيس السيسي لنقول للعالم كله إنه لا بديل عن الرئيس السيسي لقيادة مصر خلال المرحلة المقبلة.

وأكد المهندس عبد السلام خضراوي، أن المصريين على وعى وإدراك كامل بأن هناك ظروفًا إقليمية ودولية صعبة ومعقدة والرئيس السيسي هو الأجدر ولديه القدرة والكفاءة للاستمرار في الحفاظ على أمن واستقرار الدولة المصرية وحماية حدودها واستكمال مسيرة التنمية والمشروعات القومية العملاقة التي أطلقها في جميع أنحاء مصر.

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