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BBC

طائرات وأسلحة.. "مصراوي"، في جولة بالجناح الصيني بـ"إيديكس 2023"

06:00 ص الخميس 07 ديسمبر 2023

منتجات الإنتاج الحربي قي معرض إيديكس للصناعات الدف

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كتب- محمد أبو بكر:

أجرى موقع "مصراوي" جولة داخل جناح الجناح الصيني، بمعرض إيديكس للصناعات العسكرية 2023، خلال اليوم الثالث من المعرض الدولي "إيديكس 2023"، حيث يقام المعرض خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر 2023.

وشاركت الصين في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس"، وحرصت كبرى الشركات العسكرية الصينية على استعراض منتجاتها، مثل شركة كاتيك CATIC الصينية العالمية، وشركة China North Industries Group Corporation Limited) NORINCO Group)، بالإضافة إلى مشاركة شركة "Poly Defence".

ورصد "مصراوي"، عرض الجناح الصيني، عدد من الطائرات والآليات العسكرية الحديثة.

ايديكس جولة مصراوي الأسلحة الطاشرات

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