منتجات "العربية للتصنيع" بمعرض إيدكس 2023 تحظى بإعجاب الوفود الرسمية المشاركة

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أجرى اللواء أ. ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع لقاءات متعددة اليوم مع كل من الرئيس التنفيذي لشركة Lockheed Martin الأمريكية، ومع وفد كبار مسئولي شركة تاترا التشيكية، ووفد شركة اوتكار التركية، وذلك على هامش معرض الصناعات الدفاعية " ايدكس " ٢٠٢٣ .

وتفقد اللواء أ.ح مهندس مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع جناح شركة CETC الصينية.

وجرت مباحثات بجناح الهيئة العربية للتصنيع مع وفد شركة Opticoelectron Group البلغارية، وتفقد جناح الهيئة العربية للتصنيع كل من رئيس أركان الجيش بجمهورية مالاوي، ورئيس أركان الجيش بجمهورية غينيا، ومدير الصناعات العسكرية بجمهورية الجزائر، ومساعد قائد القوات الجوية بجمهورية البرازيل، وممثل قائد القوات الجوية اليونانية، والملحق العسكري السابق بسفارة كوريا الحنوبية بالقاهرة، ووفد من طلبة جامعة مطروح.

وشهد جناح الهيئة العربية للتصنيع المشارك في معرض إيدكس 2023 فى يومه الثالث، اهتمام الوفود الرسمية المشاركة بالمعرض من كبار المسئولين بالدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات العالمية، حيث استحوذت منتجات الهيئة المتنوعة وعددها ٤٥ منتجا في كافة الصناعات الدفاعية على إعجابهم، ومنها ٥ منتجات جديدة وهي الذخائر الجوية (حافظ) وَمركز القيادة والسيطرة الآلي المتحرك متعدد المهام وعربة فض الشغب المصفحة ومنظومة مجابهة الطائرات المسيرة والإعاقة الإلكترونية وجهاز الكشف والقياسط الإشعاعى المصري الجديد وإنتاج بعض قطع من الطائرات.