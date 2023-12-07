حل جذري.. المرشح حازم عمر: برنامجي لا يمكن الكشف عنه في الإعلام أو المؤتمرات

كتب- محمد أبو بكر:

اختتمت اليوم، الحملة الانتخابية للمرشح حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، المرشح للانتخابات الرئاسية 2024، سلسلة مؤتمراتها الشعبية الحاشدة بمدينة بنها في محافظة القليوبية.

وجاء هذا المؤتمر بحضور المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري والمرشح للانتخابات الرئاسية 2024، واللواء محمد صلاح أبوهميلة، الأمين العام للحزب والمنسق العام للحملة الانتخابية، وأحمد الألفي، الأمين العام المساعد لشؤون التنظيم والعضوية وأمين تنظيم الحزب، والنائب عبدالله مبارك، عضو مجلس النواب وأمين محافظة القليوبية، وقيادات ونواب حزب الشعب الجمهوري، وبعض الرموز الوطنية والقيادات الشعبية، فضلًا عن حضور أكثر من عشرة آلاف مواطن من محافظات قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا وهم "القاهرة، والقليوبية، والمنوفية، والغربية، والدقهلية، وكفر الشيخ".

وبدأ المؤتمر بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم كلمة للنائب عبدالله مبارك، أكد خلالها على ضرورة الحشد، موضحًا أن هذه الانتخابات هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها مصر، وسيتنافس فيها أربعة مرشحين من بينهم مرشح الحزب المهندس حازم عمر، داعيًا، إلى المشاركة من أجل تعزيز قواعد التجربة الديمقراطية المصرية.

وأعقبها كلمة للواء محمد صلاح أبوهميلة، استعرض فيها النشاط الذي قامت به الحملة منذ أن بدأت عملها، وحتى فترة الصمت الانتخابي والمقرر بدايتها في الثامن من شهر ديسمبر الحالي، لافتًا إلى اللقاءات والاجتماعات التي تمت مع المرشح حازم، من أجل طرح البرنامج الانتخابي في العديد من وسائل الإعلام، فضلًا عن عرضه ومناقشته مع العديد من الكيانات السياسية، وأخيرًا كلمة المرشح الرئاسي حازم عمر.

من جانبه استعرض المرشح حازم عمر، خلال كلمته، ملامح برنامجه الانتخابي، مشيرًا إلى أن المشاكل التي تهم محافظات هذا القطاع تتلخص في التعليم والصحة، وبعض المشاكل المتشابهه بين المحافظات، وأكد قيام برنامجه بحل هذه المشاكل ووضع خطة للعمل على تطويرها.

وأشار المرشح الرئاسي، إلى أن البرنامج يهتم في المقام الأول بالطبقات الضعيفة والمتوسطة، فضلًا عن الاهتمام بالفلاحين وتعظيم عائدهم ودخلهم، وذلك من خلال رفع الكفاءة المحصولية والإنتاجية لهم، بالإضافة إلى تحديد الزراعات التعاقدية.

واختتم كلامه قائلًا " إن التفاصيل الدقيقة في برنامجه الانتخابي لا يمكن الكشف عنها في جميع وسائل الإعلام، أو من خلال المؤتمرات، لاسيما أنها تتضمن دراسات موسعة وحلول جذرية لمعظم المشاكل التي تواجه الدولة المصرية في شتى المجالات".

تجدر الإشارة إلى أن هذا المؤتمر يعد هو المؤتمر الرابع والأخير، من بين أربعة مؤتمرات، كانت الحملة قد أعلنت عن عقدهم، استعدادًا للمرحلة النهائية من الانتخابات الرئاسية.

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