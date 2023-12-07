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BBC

هيئة السلع التموينية تعلن عن ممارسة لشراء القمح من جميع المناشئ

12:04 ص الخميس 07 ديسمبر 2023

زراعات لقمح

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أ ش أ

أعلنت الهيئة العامة للسلع للتموينية عن ممارسة قمح مستورد "على أساس FOB"، من جميع المناشيء المدرجة بكراسة الشروط.

وذكرت الهيئة، في بيان صحفي، أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية موضحة أن الشحن من 10 إلى 20 يناير 2024 و/أو من 21 إلى 31 يناير 2024.

وأشارت الهيئة إلى ضرورة أن تقدم أسعار العروض FOB على أساس السداد بتسهيلات موردين "180 يوما"، وعلى أساس السداد بتسهيلات موردين "270 يوما"، وتتم المفاضلة بين السعرين؛ بما يحقق مصلحة الهيئة (يجب إلتزام المورد بتقديم السعرين).

ولفتت إلى أن جلسة فض المظاريف والبت اليوم الخميس، بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية.

هذا المحتوى من

Asha
القمح الهيئة العامة للسلع للتموينية وزارة التموين السلع الأساسية

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