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أسلحة لم تشاهدها من قبل.. "مصراوي" في جولة بجناح وزارة الإنتاج الحربي بـ"إيديكس 2023"

11:45 م الأربعاء 06 ديسمبر 2023

جولة بجناح وزارة الإنتاج الحربي بـإيديكس 2023

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كتب- محمد أبو بكر:

أجرى موقع "مصراوي" جولة داخل جناح وزارة الإنتاج الحربي، بمعرض إيديكس للصناعات العسكرية 2023، خلال اليوم الثالث من المعرض الدولي "إيديكس 2023"، حيث يقام المعرض خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر 2023.

وزينت منتجات المصانع الحربية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية "EDEX 2023" والمقام حاليًا بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويزخر الجناح الخاص بالوزارة، بالكثير من المعروضات العسكرية، ومنها ذخيرة وأجهزة إلكترونية وقنابل وأسلحة متنوعة بين مسدسات وبنادق آلية ومدرعات وأنظمة مراقبة.

وزارة الإنتاج الحربي معرض إيديكس للصناعات العسكرية إيديكس 2023

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