ذخائر وصواريخ.. "مصراوي"، في جولة داخل جناح الهيئة العربية للتصنيع بـ"إيديكس 2023"

كتب- محمد أبو بكر:

أجري مصراوي جولة داخل جناح الهيئة العربية للتصنيع، بمعرض إيديكس للصناعات العسكرية 2023، خلال اليوم الثالث من المعرض الدولي "إيديكس 2023"، حيث يقام المعرض خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر 2023.

وحرصت الهيئة العربية للتصنيع، على المشاركة في فعاليات "إيدكس 2023" بدورته الثالثة، والذي تنظمه القوات المسلحة، تحت رعاية الرئيس السيسي.

ويضم جناح الهيئة العربية للتصنيع المشارك في الجناح الرسمي لجمهورية مصر العربية، بأحدث التقنيات والمنتجات في الصناعات الدفاعية.

وتشارك الهيئة، بعدد 45 منتجًا متنوعًا، يتضمن الذخائر والصواريخ والمُعدات الإلكترونية والطائرات.