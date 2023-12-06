إعلان

BBC

بالفيديو.. مصرية عالقة بغزة تستغيث بالسيسي: "رجاء ياسيادة الرئيس رجعني بلدنا"

11:34 م الأربعاء 06 ديسمبر 2023

مصرية عالقة بغزة تستغيث بالسيسي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد أبو بكر:

وجهت سيدة مصرية عالقة في قطاع غزة، صرخات استغاثتها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ من أجل عودتها إلى مصر من غزة.

وقالت السيدة المصرية، «ولادي في مصر وأنا مصرية أصل الأصل وليس جنسية، ومش عارفة أسافر، وجيت من شمال غزة وأهل حفيدتي اتدمروا واستشهدوا، وطلعت على المعبر وجريت علشان أسافر على بلدنا رجعوني، وأنا مبهدلة في الشوارع، وبشوف أي حد أقعد عنده، ولكن مش بلدنا، ومش لاقية حتة أقعد فيها، وقاعدة في الشوارع».

وأوضحت باكية: «حفيدتي يتمية الآن، وأنا وهي في الشوارع لا نعرف أين نذهب، ولا فيه نت ولا كهرباء ولا أي حاجة وتعبانة ومن الشارع هنا إلى هنا، ومش واخدة على كدا وتعبت نفسيًا، وبقالي شهر متمرطة، والشمال كله اتهدم، وأنا قاعدة في الشمال جاي أزور بنتي كانت بتولد، وكلهم تعرضوا للقصف ومش عارفة أروح فين، وجريت بالبنت على المعبر خوفت عليها».

وطالبت الرئيس السيسي باكية: «بطالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلنا مصريين ومش لاقيين مكان نقعد فيه، رجاء ياسيادة الرئيس ترجعنا بلدنا، ونحن نعيش أيام سوداء، وكل أهالي غزة متدمرين، ومش واخدة على صواريخ فوق رأسي، وتعبت، ولا مياه ولا كهرباء، كلنا ميتين ومش حياة دي».

السيدة المصرية مصرية عالقة بغزة قطاع غزة الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس السيسي

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ذخائر وصواريخ.. "مصراوي"، في جولة داخل جناح الهيئة العربية للتصنيع بـ"إيديكس 2023"
محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

..الصور الأولى لتصادم سفينة الحاويات بكوبري المنسي في قناة السويس