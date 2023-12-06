بالفيديو.. مصرية عالقة بغزة تستغيث بالسيسي: "رجاء ياسيادة الرئيس رجعني بلدنا"

كتب- محمد أبو بكر:

وجهت سيدة مصرية عالقة في قطاع غزة، صرخات استغاثتها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ من أجل عودتها إلى مصر من غزة.

وقالت السيدة المصرية، «ولادي في مصر وأنا مصرية أصل الأصل وليس جنسية، ومش عارفة أسافر، وجيت من شمال غزة وأهل حفيدتي اتدمروا واستشهدوا، وطلعت على المعبر وجريت علشان أسافر على بلدنا رجعوني، وأنا مبهدلة في الشوارع، وبشوف أي حد أقعد عنده، ولكن مش بلدنا، ومش لاقية حتة أقعد فيها، وقاعدة في الشوارع».

وأوضحت باكية: «حفيدتي يتمية الآن، وأنا وهي في الشوارع لا نعرف أين نذهب، ولا فيه نت ولا كهرباء ولا أي حاجة وتعبانة ومن الشارع هنا إلى هنا، ومش واخدة على كدا وتعبت نفسيًا، وبقالي شهر متمرطة، والشمال كله اتهدم، وأنا قاعدة في الشمال جاي أزور بنتي كانت بتولد، وكلهم تعرضوا للقصف ومش عارفة أروح فين، وجريت بالبنت على المعبر خوفت عليها».

وطالبت الرئيس السيسي باكية: «بطالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلنا مصريين ومش لاقيين مكان نقعد فيه، رجاء ياسيادة الرئيس ترجعنا بلدنا، ونحن نعيش أيام سوداء، وكل أهالي غزة متدمرين، ومش واخدة على صواريخ فوق رأسي، وتعبت، ولا مياه ولا كهرباء، كلنا ميتين ومش حياة دي».