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نقيب صيادلة القاهرة يكشف أسباب نقص الأدوية فى الصيدليات

11:20 م الأربعاء 06 ديسمبر 2023

نقيب صيادلة القاهرة

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كتبت - داليا الظنينى:

كشف الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، عن أزمة نقص الأدوية فى الصيدليات، وأبرزها أدوية القلب ومرضى السكر.

وأضاف الشيخ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث فى مصر، المذاع على قناة أم بى سى مصر، اليوم الأربعاء: إن صناعة الدواء فى مصر صناعة عميقة لها جذور.

وأوضح نقيب صيادلة القاهرة، وجود ١٩٤ مصنعًا تعمل بأحدث الوسائل التكنولوجية، مؤكدا أن الأطباء يصرون على كتابة العلاج للمرضى بالأسماء التجارية، وهذه هى المشكلة؛ لأن لكل دواء ١٣ مثيلًا.

وطالب نقيب صيادلة القاهرة، الأطباء بكتابة الأدوية للمرضى باسم المادة الفعالة وليس بالإسم التجارى؛ حتى لا يشعر المواطن بوجود نقص فى الأدوية.

نقيب صيادلة القاهرة الدكتور محمد الشيخ أزمة نقص الأدوية مرضى السكر يحدث فى مصر

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