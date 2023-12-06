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BBC

"مصراوي" في جولة داخل جناح شركة رافال للطائرات بمعرض إيديكس"2023".. تفاصيل

10:40 م الأربعاء 06 ديسمبر 2023

رافال

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كتب- محمد أبو بكر:

أجرى موقع "مصراوي"، جولة داخل جناح شركة رافال للطائرات بمعرض إيديكس للصناعات العسكرية 2023، خلال اليوم الثالث من المعرض الدولي "إيديكس 2023"، والذي يقام خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر 2023.

ويُعقد المعرض للعام الثالث على التوالي، إذ كانت البداية عام 2018، ثم 2021، و 2023.

وتواجد "مصراوي"، في القاعة الثانية، بالمعرض الدولى للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، في الجناح الخاص بشركة رافال للطائرات، كما تواجد أطقم من المديرين الإقليميين للشركة؛ لاستقبال الزائرين، سواء من العسكريين الذي يحاولون الحصول على فكرة عن الطائرات وأسعارها وكيفية التعاقد عليها.

وتقوم الشركة بعرض مجسمات من الطائرات الخاصة بها، وهي شركة فرنسية، والمعرض مفتوح لحضور الجماهير من خلال التسجيل المسبق على الموقع المخصص لذلك.

شركة رافال للطائرات إيديكس 2023 معرض إيديكس للصناعات العسكرية

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