واجب وطني.. الجبلاوي يؤكد على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية

نشأت علي

أكد النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، قائلا: المشاركة في العملية الانتخابية واجب وطني ودستوري وقانوني تجاه الدولة.

وأضاف الجبلاوي خلال تصريحات له اليوم الأربعاء: إن الدولة المصرية قوية ولن تتأثر بقلة تروج شائعات حول دورها وقوتها بين الدول، موضحا أن هناك أهداف غير نبيلة من البعض تجاه الدولة المصرية في هذا الوقت الحرج والتي تمر به المنطقة العربية من حروب وصراعات.

وأشار الجبلاوي إلى أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى الأسبوع المقبل علي مدار ثلاث أيام تبدأ من يوم الاحد المقبل ستكون أكبر رد وصفعة علي وجه كل من يحاول التشكيك في قوة الدولة المصرية، مشيدا بتصويت المصريين في الخارج في تلك الانتخابات والتي شهدت إقبال غير مسبوق وكانت بمثابة ملحمة في حب الوطن.

وطالب الجبلاوي كل مصري أن يكون حريص علي مصلحة الدولة من خلال مشاركته، مشيرا إلى أن العالم ينظر إلينا بكل احترام وتقدير وعلينا أن نكون قدر الثقة، موضحا أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية في الداخل ستكون دليل قوي علي المشككين في قوة مصر ودورها الريادي في المنطقة.

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