انفراجة كبيرة.. أحمد موسى: كيلو السكر بـ٢٧ جنيها

كتبت- داليا الظنينى:

كشف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتى، عن موعد انتهاء أزمة السكر، مؤكدا وجود انفراجة كبيرة.

وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء: هناك ضخ كميات كبيرة من السكر.

وأوضح مقدم برنامج على مسؤوليتي، ضخ ٤ شركات لصناعة السكر يوميًا ٨ آلاف طن بسعر ٢٧ جنيهًا.

وتابع موسى: تم إبلاغ جميع المحال التجارية والتجار والمبادرات، بأن السعر الرسمى للسكر ٢٧جنيهًا للكيلو.

ونوه لعدم وجود سعر ٦٠ أو ٥٠ جنيهًا، وأن أي شخص سيقوم بالبيع بأزيد من ٢٧ كيلو للسكر، يجب الإبلاغ عنه فورًا.

وأشار موسى، إلى وجود زيادة في ورديات عمال مصانع السكر؛ لرفع الانتاج فى الأسواق،

وناشد مقدم برنامج على مسؤوليتي، الأجهزة المعنية، بمتابعة السلاسل التجارية التى تلزم المواطن بشراء سلع أخرى بقيمة ٢٥٠ جنيهًا مقابل الحصول على كيلو سكر.

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