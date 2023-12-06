"مصراوي" داخل جناح الصناعات والخدمات البحرية بمعرض إيديكس 2023

كتب- محمد سامي:

تجول "مصراوي" داخل جناح جهاز الصناعات والخدمات البحرية في معرض إيديكس 2023، أحد أجهزة وزارة الدفاع، الذي تم تأسيسه وفقاً للقرار الجمهوري رقم 204 لعام 2003، وله شخصية اعتبارية ومركزه مدينة الإسكندرية.

ويسهم الجهاز من خلال أنشطته المختلفة في تنمية الاقتصاد في مجال الصناعات والخدمات البحرية بكل أنواعها؛ سواء بمعرفته مباشرة أو بواسطة الشركات التابعة له أو التي يتم إنشاؤها أو المشاركة بها أو من خلال وحدات إنتاجية أخرى يتصل نشاطها بنشاط الجهاز وشركاته؛ لتحقيق أهدافه وتنمية موارده.

جهاز الصناعات والخدمات البحرية

يقوم جهاز الصناعات والخدمات البحرية بالأنشطة التالية: بناء السفن- إصلاح السفن- توريد وتشغيل وتأجير واستئجار جميع أنواع سفن الخدمات البحرية، والخدمات والتوريدات اللازمة لمنصات وحقول البترول والغاز- تقديم الدعم اللوجستي لجميع الوحدات البحرية- القيام بأعمال إنشاء وإصلاح وصيانة الأرصفة البحرية والموانئ والممرات الملاحية وأعمال التكريك والمسح البحري؛ داخل وخارج جمهورية مصر العربية- القيام بأعمال الغطس والإنقاذ وأعمال اللحام والأعمال الفنية تحت الماء- والاستشارات البحرية.

ويسعى جهاز الصناعات والخدمات البحرية إلى الاستثمار في مشروعات جديدة في مجال الإنشاءات البحرية وخدمات اللوجستيات البحرية، بالإضافة إلى الاستثمار في إنشاء وتطوير الموانئ وإدارتها.

ويقوم الجهاز بإدارة مجموعة من الشركات الخاصة ببناء وإصلاح السفن وتقديم جميع خدمات النقل البحري والنهري، حيث يتبعه حاليًّا 4 شركات؛ هي: الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن- شركة ترسانة الإسكندرية- شركة تريمف للنقل البحري- شركة النيل الوطنية للنقل النهري.

تعد شركة ترسانة الإسكندرية إحدى شركات جهاز الصناعات والخدمات البحرية التابع للقوات البحرية المصرية، وحققت عبر تاريخها قفزات صناعية ترقى إلى أعلى المستويات والمعدلات العالمية في بناء السفن التجارية والحربية.

وكانت شركة ترسانة الإسكندرية سباقة في التصنيع الحربي المشترك، والتي كانت إحدى ثمارها تصنيع الفرقاطات البحرية "جوويند"، بالاشتراك مع الجانب الفرنسي، والفرقاطة الشبحية ميكو A200 مع الجانب الألماني.

الفرقاطة ميكو 200

تعد الفرقاطة طراز MEKO-A200 الأكثر تطوراً في السلاح البحري المصري؛ حيث تعمل على تعزيز قدرة مصر على تحقيق الأمن البحري وحماية الحدود والمصالح الاقتصادية في البحرَين الأحمر والمتوسط، للوصول إلى قوة ردع توفر حرية الملاحة البحرية الآمنة في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة.

مميزات الفرقاطة ميكو 200

تمتاز بالقدرة على الإبحار لمسافة 6800 ميل بحري.

تصل سرعتها القصوى إلى 28 عقدة.

يبلغ طولها الكلي 121.6 متر.

تصل إزاحتها إلى 3931 طنًّا.

تتمتع بالعديد من الخصائص التقنية ومنظومات التسليح الحديثة.

تعمل على مكافحة التهديدات المختلفة البحرية "سطحية- جوية- تحت السطح".

تعمل على مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.

تقوم بتأمين مصادر الثروات الطبيعية المختلفة للدولة بالبحر.

تمتاز بالقدرة على تأمين خطوط الملاحة البحرية الحليفة مع تأمين السفن التجارية المارة بها.

تنفيذ عمليات الدعم الإنساني بالمناطق المنكوبة.

تم إعداد وتأهيل الأطقم التخصصية والفنية العاملة على الوحدة الجديدة في توقيت قياسي، وفقاً لبرنامج متزامن تم تنفيذه على مرحلتَين بمصر وألمانيا.

وتستضيف مصر فعاليات المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2023، ويُقام المعرض خلال الفترة من 4- 7/ 12/ 2023 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة؛ لاستعراض أحدث التقنيات والمعدات والأنظمة العسكرية في البر والبحر والجو، بمشاركة أكثر من 400 شركة عارضة من 46 دولة.

ويشارك في فعاليات المعرض كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة في مجال الصناعات الدفاعية بأحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية والدفاعية، كما تم دعوة وفود عسكرية رفيعة المستوى من أكثر من 100 دولة لزيارة المعرض، المتوقع أن يجذب ما يزيد على 35 ألف زائر من قطاع الصناعات الدفاعية والمهتمين بمجال التسليح والصناعات الدفاعية والعاملين في هذا المجال.

ويضم المعرض 22 جناحاً دولياً من "الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند وكوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليونان والسعودية والإمارات العربية المتحدة والبرازيل ورومانيا وجمهورية التشيك وصربيا وسلوفاكيا وبلغاريا وأوكرانيا وكازاخستان وباكستان وأرمينيا والبوسنة والهرسك"، بالإضافة إلى مصر.

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