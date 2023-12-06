رئيس مصنع المحركات: مصنعنا الوحيد في العالم الذي يجري عمرات لمحركات الطائرة البافلو

كتب - محمد سامي:

أكد اللواء مهندس أركان حرب جمال رمضان، رئيس مجلس إدارة مصنع المحركات، التابع للهيئة العربية للتصنيع، إن مصنع المحركات، هو الوحيد في العالم الذي يجري عمرات لمحركات الطائرة البافلو، مشيرًا إلى أن أي طائرة في العالم تعمل من هذا الطراز، يجري إجراء عمرتها على أرض مصر، مشيرًا إلى انفتاح المصنع على إجراء عمرات لمحركات طائرات ودبابات الدول الصديقة والشقيقة.

وأكد رئيس مجلس إدارة مصنع الإلكترونيات، على أن معرض إيديكس 2023، يعكس للعالم أجمع قدرة مصر التصنيعية في مجال الصناعات الدفاعية، لافتًا إلى إجراء مباحثات مع شركات كبرى الشركات العالمية العاملة بمجال الصناعات الدفاعية على هامش المعرض، وبحث سبل التعاون المشترك معهم.

وأوضح أن معرض إيديكس يضم صفقات وتعاون مشترك بين الدول والشركات، كما أنه وسيلة لفتح المجال لإجراء تعاون ثنائي مع عدد من الشركات حول العالم، لافتًا إلى افتتاح مركز التصنيع الرقمي الجديد داخل المصنع مؤخرًا، والذي يزيد من قدرات المصنع الإنتاجية في المجال المدني، لخدمة المجتمع المدني، وزيادة نسبة المنتج المحلي، وتوفير ملايين الدولارات لمصر، بدلاً من استيراد المنتجات وقطع الغيار التي تُنتج فيه من الخارج.