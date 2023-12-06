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إيديكس 2023.. تفاصيل مباحثات "العربية للتصنيع" ووزيرة دفاع أوغندا

04:13 م الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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    تفاصيل مباحثات العربية للتصنيع ووزيرة دفاع أوغندا
  • عرض 4 صورة
    تفاصيل مباحثات العربية للتصنيع ووزيرة دفاع أوغندا
  • عرض 4 صورة
    تفاصيل مباحثات العربية للتصنيع ووزيرة دفاع أوغندا
  • عرض 4 صورة
    تفاصيل مباحثات العربية للتصنيع ووزيرة دفاع أوغندا
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كتب- محمد سامي:

بحث اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، مع وزيرة الدولة لشؤون الدفاع والمحاربين القدامى بجمهورية أوغندا الشقيقة، وقائد القوات الجوية الأوغندية، ووفد مرافق رفيع المستوى، تعزيز التعاون في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

واتفق الجانبان على تعزيز الاستفادة من القدرات التصنيعية للهيئة في المشروعات الصناعية والتنموية بجمهورية أوغندا.

وتفقدت وزيرة الدولة لشؤون الدفاع والمحاربين القدامى بجمهورية أوغندا، معرض منتجات الهيئة، مبديةً إعجابها بمنتجات الهيئة العربية للتصنيع المتنوعة، وقدراتها التصنيعية المتطورة؛ لتحقيق أعلى نسب للتصنيع المحلي، ونقل وتوطين التكنولوجيا.

أوغندا وزيرة دفاع أوغندا مباحثات العربية للتصنيع مهندس مختار عبد اللطيف الهيئة العربية للتصنيع

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