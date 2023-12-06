تنويه مهم.. "القابضة للكهرباء" تعدل إعلان الوظائف الجديدة

كتب- محمد صلاح:

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن تنويه مهم خاص بإصدار تعديل لإعلان الوظائف رقم (١) لسنة ٢٠٢٣.

وذكر التنويه أنه تم تغيير بعض شروط قبول المتقدمين من حيث الأعمار السنية للتخصصات المختلفة التي تضم خريجي كليات الهندسة والعلوم والفنين من مختلف التخصصات المطلوبة.

وبحسب بيان الشركة، فإنه تقرر تعديل شرط السن لوظائف (مهندس/ إخصائى/ كيميائي) المعلن عنها ليصبح ٣٣ عاما بدلا من ٣٠ عاما.

وتضمن القرار تعديل سن الفنيين من ٢٨ عاما إلى ٣٠ عاما.

كما تقرر مد فترة التسجيل على الموقع الإلكتروني للشركة القابضة لكهرباء مصر لمدة أسبوعين اعتبارا من تاريخ نشر قرار التعديل.

اقرأ أيضا:

تخصيص أراض.. 4 قرارات حكومية عاجلة في الاجتماع الأسبوعي

تجريم حفر الآبار العشوائية.. الحكومة توافق على تعديل قانون الري