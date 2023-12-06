مصر للطيران تهنئ تحالف ستار العالمي لفوزه بجائزة التحالف الرائد للعام الرابع على التوالي

كتب- محمد عبيد:



ه‍نأت شركة مصر للطيران عضو تحالف ستار العالمي، التحالف بعد فوزه بجائزة أفضل تحالف طيران في العالم وذلك في حفل توزيع جوائز السفر العالمية، حيث تم الإعلان عن هذه الجائزة في حفل كبير أقيم في برج العرب بمدينة دبي.



وقال ثيو باناجيوتولياس الرئيس التنفيذي لتحالف ستار: "نحن فخورون حقاً بالحصول على جوائز السفر العالمية للسنة الرابعة على التوالي، حيث يعد هذا الإنجاز شهادة على التفاني والعمل الجاد لموظفي شبكة تحالف ستار، الذين يسعون جاهدين لتوفير تجربة سفر مريحة وسلسة للمسافرين".



وتابع باناجيوتولياس: "إن نجاحنا أصبح ممكنًا ليس فقط من خلال العمل الجاد لموظفينا عبر شبكة التحالف، ولكن أيضا من خلال الثقة الكبيرة والدعم المستمر الذي يحظى به التحالف وشركات الأعضاء لدي عملائنا الكرام ونحن بالفعل ممتنون للغاية لذلك".