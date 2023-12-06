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BBC

رئيس "العربية للتصنيع" يبحث مع وزيرة الدولة لشئون الدفاع بأوغندا أوجه التعاون المشترك

02:07 م الأربعاء 06 ديسمبر 2023

اللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف

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كتب- مصراوي:

القاهرة- أ ش أ:

بحث اللواء أ. ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع مع وزيرة الدولة لشئون الدفاع والمحاربين القدامى بجمهورية أوغندا، وقائد القوات الجوية الأوغندية، تعزيز التعاون في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

وتم خلال المباحثات في فعاليات اليوم الثالث لمعرض إيدكس 2023، الاتفاق على تعزيز الاستفادة من القدرات التصنيعية للهيئة في المشروعات الصناعية والتنموية بجمهورية أوغندا .

وأبدت وزيرة الدولة لشئون الدفاع والمحاربين القدامى بجمهورية أوغندا، خلال تفقدها معرض منتجات الهيئة، إعجابها بمنتجات الهيئة العربية للتصنيع المتنوعة وقدراتها التصنيعية المتطورة لتحقيق أعلى نسب للتصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا.

مهندس مختار عبد اللطيف الهيئة العربية للتصنيع وزيرة الدولة لشئون الدفاع

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