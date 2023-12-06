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BBC

هيئة الدواء توجه نصائح لتجنب التفاعلات الدوائية مع "فوار الحموضة"

01:00 م الأربعاء 06 ديسمبر 2023

هيئة الدواء المصرية

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كتب- أحمد جمعة:

وجهت هيئة الدواء المصرية، عددًا من النصائح لتجنب التفاعلات الدوائية مع "فوار الحموضة".

وقالت الهيئة في منشور توعوي، الأربعاء، إن فوار الحموضة يؤثر على فاعلية كثير من الأدوية، وقد يغير طريقة عملها، أو يزيد من خطر التعرض لبعض الآثار الجانبية.

وأضافت: فوار الحموضة يقلل من حدوث الامتصاص الجيد لأدوية كثيرة؛ مما يؤثر على مستواها في الدم وبالتالي يؤثر على فاعليتها، مثل: مضادات الفطريات، ومنها "الاتراكونازول".

ونصحت هيئة الدواء المصرية بفصل جرعات هذه الأدوية عن مضادات الحموضة (الفوار) بساعتين أو أكثر.

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