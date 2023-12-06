طائرات وأسلحة متنوعة.. ننشر تفاصيل الجناح الصيني بـ"إيديكس 2023"

كتب- محمد أبو بكر:

شاركت الصين في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس"، إذ حرصت كبرى الشركات العسكرية على استعراض منتجاتها، مثل شركة كاتيك CATIC الصينية العالمية، وشركة China North Industries Group Corporation Limited) NORINCO Group)، بالإضافة إلى مشاركة شركة "Poly Defence".

وتعرض الشركة الصينية، مجموعة متنوعة من الأسلحة وأنظمة المعدات المتطورة، التي تغطي مجالات متعددة؛ مثل الذخيرة الذكية وأنظمة الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي والتعاون التكنولوجي العسكري والأمن غير التقليدي.

وجاءت الطائرة SK-21K، دون طيار؛ لإخماد الحرائق في المباني الشاهقة، أحد عروض الشركات الصينية، وتتميز بـ8 درجات مقاومة الرياح، و20 كجم الحمولة القصوي، و80 كيلومترًا في الساعة سرعة الطيران القصوى، و38.05 كجم وزن الطائرة.

وتتميز بأنها طائرة دون طيار لإخماد الحرائق في المباني الشاهقة، ويمكنها إطلاق طلقتَين من ذخيرة عيار 100 مم، ويمكن للقذيفة إطفاء الحرائق وكسر النوافذ واختراقها، إذ يمكنها اختراق جدار زجاجي بسمك 30 مم، ويمكن لقنبلة إخماد حريق واحدة، السيطرة على نحو 120 مترًا مكعبًا من النيران.

وتتمتع بالقدرة على الطيران بثبات، والتصويب نحو الهدف، والاختراق، وإطفاء الحريق، ومقاومة الرياح بمعدل 8 درجة، والطيران في ظل العواصف المطيرة، وتستخدم في إطفاء الحرائق وحرائق الغابات وغيرها الكثير من الأماكن.

وجاءت الطائرة SK-Z32 دون طيار ذات جناح مركب للإقلاع والهبوط العمودي، بطول أجنحة 3.2 مترًا، و1.2 متر طول جسم الطائرة، و5 كيلوجرامات الحد الأقصى للحمولة الفعالة، و80 إلى 100 كم/س سرعة الطواف.

وجاءت الطائرة SK-Z60 طائرة طيار، ذات جناح مركب؛ للإقلاع والهبوط العمودي، بـ6 أمتار امتداد الأجنحة، و3030 mm المقياس، مواصفات المنتج، وأصغر من 40 كيلوجرامًا؛ الحد الأقصى للحمولة الفعالة، و160 كيلومترًا/ ساعة، الحد الأقصى للسرعة، وتكون ضد المطر الخفيف في ما يخص بيئة الاستخدام الخاصة بها.

وجاءت الطائرة SK-30L طائرة دون طيار؛ لحماية النباتات طراز متداول، بوزن 31 كيلوجرامًا دون بطارية، و40 كيلوجرامًا بالبطارية، وهي طائرة زراعية خاصة متعددة الوظائف ومستقلة تمامًا ومتقدمة، ويمكن تجهيز المنتج بخزان مياه سعة 30 لترًا لعمليات الرش الدقيقة، مع نطاق رش يبلغ أكبر من 6 أمتار، ومنطقة تشغيل بالساعة من 80 إلى 100 م/ساعة، والحد الأقصى لحجم الانتشار هو 60 كجم/ دقيقة.

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