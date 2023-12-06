المجلس القومي لذوي الهمم يوقع بروتوكول تعاون مع هيئة الانتخابات لتيسير مشاركة ذوي الهمم

القاهرة- أ ش أ:

أكدت إيمان كريم المشرفة العامة على المجلس القومي لذوي الهمم، أن المجلس وقع بروتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات لتوفير ما يلزم من تيسيرات لتسهيل حركة ذوي الهمم ووصولهم للجان التصويت.

وقالت المشرفة على المجلس- في مداخلة مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، اليوم الأربعاء - إن ذوي الهمم يمثلون كتلة تصويتية كبيرة تبلغ 11 مليون مواطن، لافتة إلى أنه تم التنسيق مع هيئة الانتخابات لتوفير الاقتراع بطريقة برايل للمكفوفين للمرة الأولى، والاستعانة بعلامات إرشادية للإعاقات السمعية.

وأضافت أنه يتم التنسيق مع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية على مدى العام، والذي يخصص شهر ديسمبر لاستخراج جميع الأوراق الثبوتية لذوي الإعاقة الثبوتية مجانا، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة في الثالث من ديسمبر.

وأشارت المشرفة على المجلس إلى أهمية بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، والتي تتضمن الرعاية الصحية لتلقي الخدمات المجانية وتوفير احتياجاتهم والكشف المبكر، والتي يستفيد منها مليون و600 ألف شخص، موضحة أن الدولة المصرية أنجزت كثيرا في ملف الإعاقة.