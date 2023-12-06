انتخابات الرئاسة.. وكيل "اقتصادية النواب": ظروف المنطقة تحتم تأييدنا التام للسيسي

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحظى بشعبية كاسحة من المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية .

وأشار عبد الحميد إلى أنه لم يرَ من قبل قائدًا مصريًّا في عظمة الرئيس السيسي عندما يشعر بكل الفخر والعزة والكرامة عندما يتحدث عن الشعب المصري العظيم، وكلنا نفخر بهذا الزعيم الوطني والمخلص، ونفخر بهذا القائد والمقاتل الباسل الذي نجح في إفشال مؤتمرات قوى الشر والظلام والإرهاب في تحويل سيناء إلى إمارة إرهابية داعشية.

وأعرب عبد الحميد، في بيان له اليوم الأربعاء، عن ثقته في أن المصريين سيردون الجميل للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها الأسبوع المقبل، مؤكداً أن الرئيس السيسي حقق نجاحات وإنجازات كبيرة ومتعددة لمصر وشعبها على مدى السنوات العشر الماضية، مشيداً بنجاح الرئيس السيسي في حشد العالم لتأييد رؤيته ورفضه القاطع التهجير القسري للفلسطينيين وعدم تصفية القضية الفلسطينية وفي نفس الوقت الحفاظ على أمن واستقرار مصر وحدودها وعدم التفريط في حبة رمل واحدة من أرض سيناء الطاهرة والمقدسة.

وقال الدكتور محمد عبد الحميد: إن دعم وتأييد الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية أمر في غاية الأهمية؛ لعدة أسباب في مقدمتها أن مصر تمر في الوقت الراهن بظروف ربما تكون أخطر من الظروف التي مرت بها بعد 25 يناير عام 2011، ولعل أكبر دليل على ذلك المحاولات الصهيونية والمدعومة للأسف الشديد من قوى خارجية لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء وتصفية القضية الفلسطينية وكأن العدو الصهيوني ومن يدعمونه تناسوا أن سيناء ارتوت بدماء أكثر من 120 ألف شهيد وتناسوا أن البطل والقائد الزعيم عبد الفتاح السيسي لا يمكن أبداً أن يفرض في حبة رمل واحدة من أرض الفيروز، معرباً عن ثقته التامة في أن المصريين سيردون الجميل للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.