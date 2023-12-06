تحذيرات جديد من الطقس.. الأرصاد: انخفاض الحرارة وأمطار على هذه المناطق

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة بدأت في التراجع بداية من اليوم وتستمر في الانخفاض خلال الأيام الحالية، حيث سنبدأ في زيادة الإحساس ببرودة الطقس خلال الأيام المقبلة خاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر.

وأضافت منار غانم، أن الطقس يستقر بشكل كبير على أغلب المناطق، لكن من المتوقع زيادة فرص سقوط الأمطار على المناطق الساحلية، وتكون خفيفة إلى متوسطة.

وحذرت من استمرار وجود شبورة المائية الكثيفة في الصباح الباكر والتي تصل إلى حد الضباب في بعض المناطق لقريبة من المناطق الزراعية والمسطحات المائية، ومن ثم يجب توخي الحذر عند قيادة السيارة، واتباع كافة تعليمات المرور.

وأكدت أن الملابس الشتوية هي الملائمة للطقس في الوقت الحالي فيجب توخي الحذر عند اختيار نوعية الملابس، ولا بد من اصطحاب جاكت عند الخروج أثناء الليل المتأخر والصباح الباكر.

وتابعت: تسجل الحرارة على القاهرة 23 درجة، والمناطق الجنوبية 26 وحتى 29 درجة، بينما درجات الحرارة الصغرى تصل لـ 13 درجة".