رئيس حملة "السيسي" يكشف موقفه من الإخوان حال فوزه

كتبت -داليا الظنيني:

أكد المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، موقف السيسي، من جماعة الإخوان حال فوزه بالانتخابات الرئاسية.

وحول وجود نقاش لإعادة دمج الإخوان حال الفوز، قال فوزي: هذا الأمر له 3 أبعاد، أولا البعد الشعبي، وهو ما عبر عنه المصريون في 30 يونيو، أما البعد الثاني فهو سياسي، خاص بكل من تلوثت أيديهم بدم المصريين وهؤلاء ليس لهم مكان، أما البعد الثالث، وهو البعد القانوني، حيث جماعة الإخوان مصنفة كجماعة إرهابية.

وأضاف فوزى خلال حواره لبرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة ON، مساء الثلاثاء: الموقف الشخصي للرئيس السيسي لا يمكن أن يتعدى الإرادة الشعبية.

وحول زيادة المديونية وقلق الشارع، قال فوزي: إن رؤية مرشحنا الاقتصادية معتمدة على توطين الصناعة بما يخلق مصادر دخل معتمدة على جذب مزيد من الاستثمار وخفض الاعتماد على آليات الدين في الاستثمار.

وأضاف: الدين العام ليس به مشكلة فكثير من الدول تستدين لكن التخلف عن سداد الالتزامات هو المشكلة وهذا لم يحدث، مبينا أن هناك خطط قصيرة الأجل تخص جدولة الديون ومبادلتها.

وأكمل: كلما قللنا الاستيراد تحسنت الأحوال عبر الاعتماد على التصنيع والزراعة، منوها أن تقليل الاستيراد يسهم في عدم الاقتراض.

ولفت فوزي إلى أن كل المشروعات التي حصلت في مصر مثل العاصمة الإدارية ليست من الموازنة العامة للدولة، قائلا: كافة المشروعات القومية كانت ضرورية وأن البطالة كانت خطراً حقيقياً على المجتمع، مؤكدا أن حماية السلام المجتمعي أهم بكثير كعائد اجتماعي.

وأوضح فوزى أن هناك تنمية في كل موقع بمصر، إضافة إلى وجود تطوير للقاهرة التاريخية والقضاء على العشوائيات.

وأكد فوزي، أن عملية الإصلاح الاقتصادي مستمرة، ولكن إذا كان هناك إجراء يضر بالبنية المجتمعية، فمرشحنا يرفض ذلك.