مفيش أزمة سكر.. الأمين العام للغرف التجارية: ارتفاع السعر سينتهي في هذا التوقيت

كتبت -داليا الظنينى :

قال علاء عز الأمين العام للغرف التجارية: مفيش نقص سكر فى مصر، مبينا أن لدينا رصيد من السكر يكفى استهلاك المواطنين وأيضا استهلاك الصناعة.

وأضاف عز خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث فى مصر المذاع على قناة إم بى سى مصر، مساء الثلاثاء: إن تحرك الأسعار العالمية للسكر أحد أسباب أزمة أرتفاع السكر فى مصر، مؤكدا أن القطاع الخاص توقف عن استيراد السكر وهذا أحد أسباب الأزمة.

وأردف عز : إذا تم وضع تسعيرة جبرية للسكر سيختفي تماما وتزداد الأزمة، مؤكدا أن لدى وزارة التموين ٥٥٠ ألف طن سكر يكفى لاستهلاك ٣ أشهر.

واختتم عز، قائلا: أزمة ارتفاع أسعار السكر ستنتهى خلال أسبوع على أقصى تقدير.