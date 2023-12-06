كسل المطمئن.. رئيس حملة المرشح عبد الفتاح السيسي: الرئيس ناجح ناجح دعاية سلبية

كتبت -داليا الظنينى:

شدد المستشار محمود فوزى، رئيس حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، على أهمية الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدا أن لها دلالات تتجاوز فكرة الانتخابات الرئاسية في حد ذاتها من حيث انعقادها في ظروف دقيقة تمر بها المنطقة وإقليم ومصر على جانب حدودها الجنوبية والغربية والشمالية الشرقية.

وأضاف فوزى خلال حواره لبرنامج كلمة أخيرة المذاع على قناة on، مساء الثلاثاء: إن مصر الآمنة والمستقرة المؤمن حدودها، هو ثمار جهد كبير وإرادة كبيرة من جهات عديدة أهمها الإرادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي والذي يملك سجلاً حافلاً من الوطنية وحمل شرف العسكرية المصرية، مؤكدا أن المؤسسات تحترمه وتقدره.

وأكد فوزى أن أهمية زيادة التصويت الشعبي في هذه الانتخابات له رسالة مفادها أن اتجاه مصر في القضايا الإقليمية المحيطة هو محل تأييد المصريين.

وتابع فوزى: لمسنا أن فيه ناس كثيرة مطمئنة لحال البلد وبالتالي لن تشارك ومن ثم بدأنا نقاوم فكرة "كسل المطمئين" حيث أن المطمئن أحيانا يكون مصاب بالكسل وبالتالي اعتبرنا مقولة أن الرئيس ناجح ناجح، نوع من الدعاية السلبية.

ولفت إلى أن منافسة حملته في الانتخابات الحالية هي أرقام التصويت بالاضافة لمنافسة المرشحين الثلاثة.