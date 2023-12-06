المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة: شعاري في الانتخابات إنقاذ مصر

كتبت -داليا الظنينى:

قال الدكتور عبدالسند يمامة، المُرشح لرئاسة الجمهورية: إنَّ المظهر الحضاري والإقبال الكبير من المصريين المقيمين بالخارج للمشاركة في الانتخابات الرئاسية على مدار الأيام الثلاثة الأولى من الشهر الجاري، يدعو للفخر وجاء نتيجة الجهود والحث على المشاركة، وعكس مدى انتمائهم لوطنهم الأم.

وأضاف يمامة:خلال مداخلة له ببرنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، والمُذاع على شاشة cbc، الثلاثاء: إنَّ المرحلة الحالية تتمحور حول الانتخابات الرئاسية للمصريين في الداخل، وهو ما يعد مركز الثقل في العملية الانتخابية ويحدد نتيجته.

وتابع يمامة: شعاري في هذه المرحلة هو إنقاذ مصر، موضحا أن الفرصة لا تزال سانحة، ونسعى لذلك من خلال برنامجنا الانتخابى .

وتابع يمامة: الخطوط العريضة لحملتي الانتخابية هي الإصلاح التشريعي وإصلاح منظومة التعليم، إضافة إلى ملف الصحة، والشباب، والعدالة الاجتماعية والاصلاح الاقتصادي.

وأردف يمامة: إصلاح منظومة التعليم هي الأكثر أهمية بمراحلها قبل الجامعية، مؤكدا أن مرحلة البحث العلمي والتكنولوجيا، ومستوى التعليم تقيس به الأمم ترتيبها بين الدول، فالفرق بين أمريكا وغرب أوروبا وباقي الدول هو التعليم.